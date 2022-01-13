Меню дня: как делают лапшу долголетия

Мисуа — блюдо, которое традиционно подают во время празднования китайского Нового года в Индонезии. Белая лапша, которую делают из пшеницы, риса или маша, символизирует долголетие. Как готовят популярный продукт на фабрике Marga Mulja, открытой в 1948 году, — в фотогалерее «Известий»