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Меню дня: как делают лапшу долголетия

В Индонезии готовятся к китайскому Новому году
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Мисуа — блюдо, которое традиционно подают во время празднования китайского Нового года в Индонезии. Белая лапша, которую делают из пшеницы, риса или маша, символизирует долголетие. Как готовят популярный продукт на фабрике Marga Mulja, открытой в 1948 году, — в фотогалерее «Известий»
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Тесто для пшеничной лапши обычно готовят из муки, соли и воды. Иногда для изменения текстуры или цвета в него добавляют яйца, злаки или тапиоку
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Рабочий растапливает печь на фабрике
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Тесто раскатывают в тонкие пласты
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Пласты теста пропускают через машину, которая нарезает их на тонкие полоски
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Перед тем как отправить лапшу сушиться, рабочий проверяет, как она нарезана
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Подготовка к процессу сушки
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Готовую лапшу делят на порции
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Брикеты высушенной лапши упаковывают в бумагу
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Упаковки запечатывают на специальном станке
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Сейчас работники фабрики трудятся особенно активно
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Все готовятся к китайскому Новому году, который наступит 1 февраля
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Как делают лапшу в Индонезии
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Лапша долголетия от Marga Mulja пользуется у покупателей большой популярностью особенно накануне праздников
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