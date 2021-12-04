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Естественный отбор: что делают с хлопком в Гуджарате

Процесс сбора урожая на индийских плантациях не меняется веками
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Гуджарат — самый западный штат Индии — в древности и в Средние века был важным районом производства хлопка, красителей и тканей. Как собирают и перерабатывают хлопок сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Коробочки хлопка здесь до сих пор собирают вручную
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Один человек за день собирает по несколько мешков хлопка
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Собранный урожай относят к краю поля, откуда хлопок отправляют на переработку
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Хлопок-сырец поступает на хлопкоочистительный завод в Амрели
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Здесь ежедневно разгружают тонны сырья
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Все разгрузочно-погрузочные работы также производятся вручную
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
На заводе хлопок-сырец очищают
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Во время сортировки некачественное сырье отправляется в отходы
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Высококачественный материал ждет дальнейшая обработка
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Очищенный хлопок прессуют
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Из спрессованного хлопка формируют тюки определенного веса
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Затем готовый материал отправляют на продажу
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Нередко хлопок продают с аукциона
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Один из самых масштабных аукционов проходит на сельскохозяйственном рынке в Раджкоте
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Подготовка товара к аукциону
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Фермеры, покупатели и торговые агенты рассматривают образцы товара
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Как собирают и перерабатывают хлопок в Гуджарате
Фото: Getty Images/Bloomberg/Prashanth Vishwanathan
Из-за пандемии цены на хлопок упали — есть опасения, что появление нового штамма коронавируса может снизить спрос на сырьевые товары
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