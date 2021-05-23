Полная дикость: как индонезийцы добывают мед

В конце мая человечество ежегодно отмечает Всемирный день пчел – праздник, напоминающий об огромной роли, которую играют эти насекомые в опылении растений и получении мёда. Как относятся к пчелам и продуктам их жизнедеятельности в Индонезии – в фотогалерее «Известий»