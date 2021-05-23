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Полная дикость: как индонезийцы добывают мед

С помощью пчел островитяне лечат любые болезни
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В конце мая человечество ежегодно отмечает Всемирный день пчел – праздник, напоминающий об огромной роли, которую играют эти насекомые в опылении растений и получении мёда. Как относятся к пчелам и продуктам их жизнедеятельности в Индонезии – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В последнее время спрос на мед в Индонезии значительно вырос – местные жители задумались об укреплении здоровья и повышении иммунитета
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
При этом страна находится на одном из последних мест в мире по производству меда на душу населения
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Большую часть меда в Индонезии – 70% – дают пчелы, которые гнездятся на высоких деревьях
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Поэтому преобладающим направлением в индонезийском пчеловодстве является добыча меда диких пчел
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Такой мед считается более ценным. Органический продукт экспортируют в США, налаживаются каналы поставок в Европу
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Одна из главных проблем, мешающих развитию пчеловодства - нехватка в стране пыльценосных растений. Кроме того, ареал обитания диких пчел существенно сократился из-за масштабной вырубки лесов на островах
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Многие индонезийские фермеры мастерят для пчел небольшие ульи
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
На пасеке Римба Райя собирают не только мед, но и другие продукты жизнедеятельности пчел - пыльцу, прополис, маточное молочко
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Ферма производит множество разнообразных продуктов, которые помогут от любых хворей. Здесь есть пыльца от боли в суставах, для продления молодости и продолжения рода, мед от аллергии, всех видов инфекций и для повышения иммунитета, маточное молочко для улучшения аппетита, кровообращения и сохранения здоровой упругой кожи
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