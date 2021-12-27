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Море цветов: как получить ханский шелк

Секреты производства уникальной ткани узбеки передают из поколения в поколение
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Фото: Ильдар Садыков
Хан-атлас, ханский шелк, — ткань, которая производится на территории Узбекистана с V века. Расцветка материала уникальна, неповторима и включает все цвета радуги. Как его производили много столетий назад и продолжают создавать сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Коконы тутового шелкопряда перед обработкой и получения шелковых нитей
Фото: Ильдар Садыков
Шелковое волокно до сих пор производится с помощью тутового шелкопряда — гусеницы, питающейся листьями тутового дерева
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Цех по получению шелковых нитей
Фото: Ильдар Садыков
В этом цехе по древним технологиям изготавливают шелковые нити
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Мастерская по окрашиванию шелковых нитей
Фото: Ильдар Садыков
Узор составляют из предварительно окрашенных нитей. Для этого их связывают пучками и опускают в краситель, получая неравномерный окрас
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Натуральные красители и ингредиенты
Фото: Ильдар Садыков
Здесь используют только натуральные красители — гранатовые корки, марену, вытяжки из корней плодов и листьев растений, луковую шелуху
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Рабочее место мастера-авербандщика по составлению узора
Фото: Ильдар Садыков
Восточный узор создает мастер-авербандщик, и чем мельче узор, тем искуснее работа. Когда набрасывается рисунок, определяется место для каждой краски: где будет красная, желтая, розовая, зеленая
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Ткацкий цех по производству тканей вручную
Фото: Ильдар Садыков
В промышленную эпоху хан-атлас стали производить фабричным способом, но основную работу на фабрике продолжают выполнять вручную
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Ткацкий цех по производству тканей вручную
Фото: Ильдар Садыков
Метр атласа создают 2,5 месяца с помощью 22 технологических операций и на 70% с применением ручного труда
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Ткацкий цех по производству тканей вручную
Фото: Ильдар Садыков
Если узор на ткани включает четыре цвета, то в красильный цех она идет четыре раза, где вручную заматывается и разматывается
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Ткацкий цех по производству тканей вручную
Фото: Ильдар Садыков
Когда нити готовы, за дело принимаются ткачи
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Цех автоматического производства материала
Фото: Ильдар Садыков
До 30% операций происходит в цехе автоматического производства материала
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Цех автоматического производства материала
Фото: Ильдар Садыков
Здесь ткань создают машины
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Из шелковых нитей вручную ткутся ковры
Фото: Ильдар Садыков
Также из шелковых нитей вручную ткутся ковры, их производство может занять несколько лет
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Хан-атлас бережно хранится в семьях и передается из поколения в поколение. Традиционно шьют для девочек и женщин костюмы и платья
Фото: Ильдар Садыков
Разноцветная шелковая ткань — неотъемлемая часть узбекской культуры
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Реже материал используется в элементах декора мужской одежды (шарфы, подвязочные пояса, жилетки, чапаны-халаты), в этом случае при производстве ткани используется шелк вперемешку с хлопком 50х50% (материал называется «адрас»)
Фото: Ильдар Садыков
Национальная узбекская одежда невозможна без хан-атласа
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Костюмы ансамблей народной песни и танцев
Фото: Ильдар Садыков
Раньше такую одежду могли себе позволить только богачи, за что ткань прозвали царской
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Хан-атлас используется в элементах свадебных нарядов и в одежде модной индустрии
Фото: Ильдар Садыков
Но сегодня позволить себе наряды из хан-атласа может любая модница. Их надевают на торжества и городскую прогулку
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Хан-атлас в повседневной жизни города
Фото: Ильдар Садыков
Хан-атлас не выходит из моды, наряды из него есть в гардеробе любой жительницы Узбекистана вне зависимости от национальности и вероисповедания
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Хан-атлас в повседневной жизни города
Фото: Ильдар Садыков
Материал широко используют для украшения в праздники
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Хан-атлас в повседневной жизни города
Фото: Ильдар Садыков
Наряды из хан-атласа надевают артисты во время театральных и уличных представлений
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Хан-атлас в повседневной жизни города
Фото: Ильдар Садыков
Секреты производства материала бережно хранятся и передаются из поколения в поколение
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