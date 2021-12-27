Море цветов: как получить ханский шелк

Хан-атлас, ханский шелк, — ткань, которая производится на территории Узбекистана с V века. Расцветка материала уникальна, неповторима и включает все цвета радуги. Как его производили много столетий назад и продолжают создавать сейчас — в фотогалерее «Известий»