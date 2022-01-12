Путин призвал власти Кузбасса индивидуально подойти к поддержке семей погибших шахтеров

Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в среду, 12 января, заявил, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в сложный период. Глава государства также отметил: поддержка должна быть индивидуальной.

«В жизни очень много вопросов, сложностей. Мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода. А потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или других решений и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально. Я прошу вас это иметь в виду», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, если семьям погибших щахтеров что-то будет нужно, они могут незамедлительно обращаться к федеральным властям.

«Новый год — это светлый праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и Новый год по старому стилю. Но у кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени», — заключил президент.

Ранее, 29 декабря, Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная» Михаила Федяева. Федяев обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.