Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Красноярском крае, погибли четыре человека. Об этом 12 января говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

Авария произошла утром в среду около поселка Кошурниково Курагинского района.

«В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека», — уточнили в полиции.

Как добавили в пресс-службе ведомства, на 150-м км трассы «Саяны» столкнулись маршрутный автобус №106 Краснокаменск–Кошурниково-Артемовск и легковой автомобиль Nissan Almera.

Погибшие — супруги 1961 года рождения, а также двое несовершеннолетних 2005 года рождения (их внук и его друг). В автобусе находилось 15 человек, трое из них обратились за медицинской помощью.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд Nissan Almera на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автобусом «ПАЗ».

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Ранее в среду автомобиль «Газель» службы ритуальных услуг столкнулся с фурой Volvo на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте происшествия погибли три человека.

Также в среду еще одно ДТП в Иркутской области произошло с участием рейсового автобуса и двух большегрузов. Три пассажира автобуса госпитализированы. Всего в автобусе было 40 человек.