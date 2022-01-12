Три человека погибли и два пострадали в ДТП с катафалком в Иркутской области

Автомобиль «Газель» службы ритуальных услуг столкнулся утром с фурой Volvo на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщили 12 января в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.

«По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что сообщение о ДТП поступило около 8 часов 20 минут (3:20 мск) утра. Авария произошла на 1839 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Старая Ясачная.

На место автоаварии прибыли экипажи ДПС, они работают над ликвидацией последствий ДТП и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы. Причины аварии выясняются.

Еще одно ДТП в Иркутской области произошло 12 января с участием рейсового автобуса и двух большегрузов. Три пассажира автобуса госпитализированы. Всего в автобусе было 40 человек.