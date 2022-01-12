Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Иркутской области, трое из них госпитализированы. Об этом в среду, 12 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

По информации ведомства, авария произошла во вторник в районе села Кобляково Братского района. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Братск — Усть-Илимск», и два большегруза.

«В салоне автобуса находилось 40 человек, получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 10 января, на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Участниками аварии стали четыре легковых автомобиля и автобус.