В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве в понедельник, 10 января, произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус. В то же время по нашей информации, участниками аварии стали три легковые машины и электробус. Пострадала девушка.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот день на Северянинском мосту на северо-востоке столицы такси столкнулось с электробусом. В результате пострадали четыре человека.