В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве в понедельник, 10 января, произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус. В то же время по нашей информации, участниками аварии стали три легковые машины и электробус. Пострадала девушка.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в этот день на Северянинском мосту на северо-востоке столицы такси столкнулось с электробусом. В результате пострадали четыре человека.