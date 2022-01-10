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Четыре человека пострадали в ДТП с такси и электробусом в Москве

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В Москве в понедельник, 10 января, произошло ДТП с такси и электробусом. По данным «Известий», в результате пострадали четыре человека.

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Авария произошла на Северянинском мосту на северо-востоке столицы. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Ранее, 29 декабря, в ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы пострадали три человека.

Авария произошла на Малом Краснохолмском мосту, там столкнулись иномарки Toyota, Suzuki и две Volvo. Пострадавшие от госпитализации отказались.

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