Четыре человека пострадали в ДТП с такси и электробусом в Москве
В Москве в понедельник, 10 января, произошло ДТП с такси и электробусом. По данным «Известий», в результате пострадали четыре человека.
Авария произошла на Северянинском мосту на северо-востоке столицы. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики.
Ранее, 29 декабря, в ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы пострадали три человека.
Авария произошла на Малом Краснохолмском мосту, там столкнулись иномарки Toyota, Suzuki и две Volvo. Пострадавшие от госпитализации отказались.