В ДТП в центре Москвы пострадали три человека

В ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы пострадали три человека. Об этом стало известно в среду, 29 декабря.

Авария произошла на Малом Краснохолмском мосту, там столкнулись иномарки Toyota, Suzuki и две Volvo. Пострадавшие от госпитализации отказались, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

27 декабря шесть автомобилей столкнулись на Киевском шоссе у деревни Мешково в Новой Москве.

Ранее в этот день движение по Киевскому шоссе было перекрыто в обоих направлениях из-за загоревшегося грузовика, перевозящего сжиженный газ. Были задержаны автобусы №304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031.