Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел отречься от мира и уйти в монастырь после смерти супруги Нины, рассказал «Известиям» друг семьи, художник Никас Сафронов 11 января.

«Где-то год назад я с ним созванивался. Мы так поговорили спокойно. Он сказал, что вообще в монастырь уходит. Потом я узнал, что он где-то в доме престарелых находится. В общем, при всем моем желании ему помочь, он как-то всё время нейтрализовался», — сказал художник.

Сафронов, который утверждает, что дружит с семьей Куравлевых около 25–30 лет, несколько лет назад пытался организовать артисту бесплатную доставку продуктов. Он принял продукты несколько раз, а потом отказался, сказав, что ему неудобно.

«Как-то мы дружили семьями. У меня была девушка Маша, мы общались, приходили к ним в гости, они к нам. Он был всегда на моих днях рождения. Но как только Нины не стало, он изменился. В какой-то момент пришел ко мне и сказал, что хочет при жизни знать, какой у него будет памятник. Он продумал всё, сказал, что хочет быть с Ниночкой похоронен», — продолжил рассказ Сафронов.

Над проектом художник работал со скульптором Александром Рукавишниковым. Эскизы и наброски просматривал Куравлев, разрабатывал, дополнял. Это длилось несколько месяцев.

«А в какой-то момент он пришел и сказал мне: «Ты знаешь, я пошел и купил памятник на Троекуровском кладбище. Подумал, ходя по кладбищам, неудобно как-то, академики так скромно лежат, а я у Никаса Сафронова и Александра Рукавишникова памятник заказываю. Что я, фараон какой-то?» — поделился художник.

Сафронов отметил, что Леонид Куравлев был общительнее, когда была жива супруга Нина Васильевна, с которой они прожили вместе 52 года, а знакомы были, по словам артиста, все 75 лет.

«Она тоже на него жаловалась иногда. Он сам по себе очень странный человек. Он великий актер, харизматичный. Он яркая краска в палитре любого режиссера, без которой нельзя обойтись. Фильм «Живет такой парень» Шукшина тому пример. Он как бы открыл его для большого кино, показал внутренние струны его души. Куравлев человек очень импульсивный, замкнутый или очень открытый в какие-то моменты. А вот Нина поддерживала баланс этот. Она знала его характер и умела его соблюдать в рамках человеческого общества», — сказал друг семьи артиста.

10 января стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали из санатория 5 января с подозрением на пневмонию. Он находится в госпитале в Коммунарке, тесты на коронавирус — отрицательные.

11 января в центре долголетия и реабилитации «Идиллия», где перед госпитализацией в Коммунарку находился актер Леонид Куравлев, заявили, что сразу же вызвали артисту скорую помощь, заметив малейшие отклонения в здоровье. Как рассказала директор пансионата Юлия Климова, у Куравлева была повышена температура.