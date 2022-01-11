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В пансионате рассказали подробности госпитализации актера Куравлева

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В центре долголетия и реабилитации «Идиллия», где перед госпитализацией в Коммунарку находился актер Леонид Куравлев, 11 января рассказали, что сразу же вызвали артисту скорую помощь, обнаружив малейшие отклонения в здоровье.

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Как рассказала директор пансионата Юлия Климова, у Куравлева была повышена температура.

«Леонид Вячеславович к нам приехал летом. Его привезла к нам его семья. Им сложно стало ухаживать за ним в силу того, что все мы работаем. Им потребовалась помощь именно в уходе. Они хорошо за ним ухаживали дома, но ему нужно было чуть больше ухода, внимания, медицинского контроля», — рассказала Климова.

Сотрудники центра были в курсе того, что он тяжело переживал смерть своей супруги. При этом родственники артиста готовы были в любой момент забрать его домой, но сам Куравлев решил остаться в центре.

«Мы переживали, захочет ли он остаться здесь. Когда он приехал, ему понравилось здесь. Постепенно он стал более живой, он занимался лечебной физкультурой каждый день, посещал анимационные программы, концерты. Потом начал кушать в ресторане со всеми», — добавили в пансионате.

Днем ранее стало известно, что народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали из пансионата 5 января с подозрением на пневмонию. Сейчас артист находится в госпитале в Коммунарке.

По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал Куравлев 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у артиста была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

В СМИ публиковались данные, что у Куравлева возникли проблемы с дыханием, а также «поражены легкие».

8 октября 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Актер ведет затворнический образ жизни после смерти супруги Нины в 2012 году.

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