В Мурманске поймали за рулем пьяного сына депутата Госдумы

В Мурманске инспекторы ГИБДД задержали сына депутата Госдумы Алексея Веллера, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 11 января сообщил источник «Известий».

Известно, что инцидент произошел вечером 8 января на улице Планерной, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным источника, сын парламентария отказался от прохождения медосвидетельствования, при этом выглядел нетрезвым. На него составили протокол об административном правонарушении.

27 декабря автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести трехэтапную систему наказаний для борьбы с нетрезвыми водителями. Он объяснил, что в первый раз можно отстранить нетрезвого водителя от управления машиной на полгода без штрафа, на второй раз оштрафовать уже на 100 тысяч рублей и лишить прав на три года. Если водитель попадется и в третий раз, то его уже необходимо лишить прав пожизненно.

По итогам прошлого года в ГИБДД назвали округа Москвы с наибольшим числом «пьяных» ДТП. В «лидерах» - Юго-Западный и Южный административные округа, а также территория «Новой Москвы». Как отметили в ведомстве, всего в столице за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.