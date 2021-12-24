В ГИБДД назвали округа Москвы с наибольшим числом «пьяных» ДТП

В Москве за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек. Об этом 24 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что с начала года наибольшее количество «пьяных» дорожно-транспортных происшествий произошло в ЮЗАО (61 ДТП), ЮАО (52 ДТП) и ТиНАО (50 ДТП).

Наибольшее количество погибших в таких ДТП зарегистрировано в ТиНАО (14 человек), ЮАО (9 человек) и ЗАО (8 человек).

Основная доля таких происшествий приходится на ночь и раннее утро — в период с 00.00 до 07.00 часов, чуть меньше — с 17.00 до 00.00 часов.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.