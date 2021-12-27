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Автоюрист предложил наказывать водителей за пьяную езду в три этапа

Автоюрист Славнов предложил наказывать водителей за пьяную езду в три этапа
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Автоюрист Дмитрий Славнов для борьбы с нетрезвыми водителями предложил ввести трехэтапную систему наказаний.

Новый фокус: когда автомобилисты перестанут получать ошибочные штрафы
Наказывать за нарушения, зафиксированные неправильно установленными камерами, не будут

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 27 декабря, эксперт разъяснил, что в первый раз можно отстранить нетрезвого водителя от управления транспортным средством на шесть месяцев без штрафа, на второй раз можно оштрафовать на 100 тыс. рублей и лишить прав на три года, а в третий раз уже должно происходить пожизненное лишение прав.

По словам Славнова, ситуацию с нетрезвым вождением на российских дорогах не смогут побороть высокие штрафы, потому что важную роль в этом играют культура вождения и особенности менталитета. Для того и нужна трехступенчатая система наказания нетрезвых водителей, считает он.

Славнов убежден, что у человека будет время, чтобы осознать свои действия и пересмотреть отношение к управлению автомобилем в пьяном виде. Штраф существенно ударит по карману водителя, даст время одуматься. Ловля человека на подобном нарушении в третий раз свидетельствует о том, что он асоциален и ему не стоит делить дорогу с остальными автовладельцами.

Ранее 27 декабря нарколог Алексей Казанцев назвал влияющие на показатели алкотестера продукты. Так, эксперт рекомендовал водителям перед поездкой отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка. Кроме того, нужно с осторожностью принимать некоторые лекарства, например валокордин, валосердин и корвалол, которые содержат фенобарбитал, запрещенный при управлении транспортным средством.

Ранее в этот день зампред правительства, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови во время вождения. По его мнению, эта мера сделает обстановку на дорогах более безопасной и сократит смертность, пишет сайт kp.ru. Он отметил прямую зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, пишет RT.

Хуснуллин отметил, что проценты аварийности среди тех, кто выпил банку пива и сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, различаются. Поэтому количество опасного вещества в крови тоже нужно регулировать, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Хуснуллин отметил, что изучается возможность снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 км/ч до 10 км/ч, сообщает телеканал «Звезда».

Как напоминает НСН, с 2018 года в России вступил в силу закон об определении нетрезвого водителя. Согласно ему, определить степень опьянения можно не только путем «продувки» автомобилиста, но и взятия у него крови из поверхностной вены.

Два года назад законодатели уже увеличивали срок наказания за смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя — с 9 до 15 лет. В июле 2021 года до 500 тыс. рублей вырос штраф за повторное нетрезвое вождение.

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