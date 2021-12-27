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В России могут снизить допустимый промилле алкоголя в крови водителя

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Допустимое количество алкоголя в крови во время вождения должно быть снижено. Такое мнение 27 декабря выразил зампред правительства, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин.

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Вице-премьер в интервью «Ведомостям» отметил, что эта мера сделает обстановку на дорогах более безопасной и сократит смертность.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови», — заявил собеседник газеты.

По его словам, процент аварийности «у тех, кто выпил бокал пива», минимален, в отличие от водителей с одним промилле алкоголя в крови.

Также, как заявил Хуснуллин, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Как отметил председатель комиссии по безопасности дорожного движения, в год в дорожных авариях умирает более 60 тыс. человек.

Вице-премьер заключил, что пока «однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет».

На данный момент в крови водителей может содержаться не более 0,3 г алкоголя на литр (0,3 промилле).

Ранее, 12 октября, в Минздраве рассказали «Известиям» о возможном введении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день Хуснуллин поручил Минздраву, Минюсту и МВД до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. В данный момент максимально допустимая норма составляет 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови.

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