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Нарколог назвал влияющие на показатели алкотестера продукты

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Употребление определенных продуктов и напитков может вызвать положительный результат при проверке на алкотестере. Об этом 27 декабря сообщил нарколог Алексей Казанцев.

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Так, эксперт рекомендовал водителям перед поездкой отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка.

«Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также перед тем, как сесть за руль, не следует употреблять пищу, содержащую алкогольную начинку.

«Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть», — предупредил Казанцев.

Кроме того, нужно с осторожностью принимать некоторые лекарства, например валокордин, валосердин и корвалол. Эти препараты содержат фенобарбитал, который запрещен при управлении транспортным средством.

10 декабря психиатр-нарколог Евгений Брюн дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. По его словам, повышать градус после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками. Кроме того, он опроверг миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.

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