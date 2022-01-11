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На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ
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На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ

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Французский телеканал France Télévisions показал карту, на которой Крым изображен в составе РФ.

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В сюжете, посвященном событиям 2014 года, Крым был обозначен тем же цветом, что и Украина, а затем его цвет заменили на тот, что обозначал территорию РФ.

Территории самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР) выделены отдельно.

Сотрудница посольства Украины во Франции сообщила, что пообщалась с телеканалом и получила объяснения.

«Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму», — цитирует сообщение сотрудницы дипмиссии сайт «Крым.Реалии» (признан иноагентом в РФ).

Ранее, 17 декабря, евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым нельзя называть оккупированной территорией, поскольку большинство жителей высказались за его присоединение к России. По его словам, на законное включение полуострова в состав РФ также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это зачастую происходит при военном захвате территории.

19 сентября экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мишель Вуазен выразил надежду на скорейшее признание Парижем российского статуса Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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