Крым нельзя называть оккупированной территорией, поскольку большинство жителей высказались за его присоединение к России. Такое заявление 17 декабря, сделал в ходе выступления в Европарламенте евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов», — сказал он, отрывок доклада опубликован на его YouTube-канале.

По его словам, на законное включение полуострова в состав России также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это зачастую происходит при военном захвате территории.

19 сентября экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мишель Вуазен выразил надежду на скорейшее признание Парижем российского статуса Крыма.

До этого, в июне, представитель делегации от Болгарии Пламен Милетков после визита в Крым признал, что полуостров является законной частью России. Милетков также заявил о неудобствах, испытываемых из-за санкций против полуострова. Глава делегации Болгарии заявил о длительном перелете, закрытии границ, невозможности использовать банковские карты и номер своего мобильного телефона.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.