В посольстве РФ оценили данные о задержании в Латвии подозреваемых в шпионаже

Посольство России не располагает данными о задержании в Латвии лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом во вторник, 11 января, сообщили «Известиям» в российской дипмиссии в республике.

«Обратили внимание на появившиеся в латвийской прессе сообщения об имевшем место задержании спецслужбами Латвии неких лиц, якобы подозреваемых в шпионаже в пользу России. Какой-либо официальной информации на этот счет в посольство пока не поступало. Проясняем ситуацию по линии консульской службы дипмиссии на предмет наличия российских граждан среди задержанных», — отметили в диппредставительстве.

Ранее в этот день агентство LETA, ссылаясь на источник, сообщило о том, что латвийская Служба военной разведки и безопасности и Служба государственной безопасности (СГБ) задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Указывалось, что они являются фигурантами двух уголовных дел.

СГБ страны направила прокуратуре Латвии 30 декабря 2021 года материалы по одному уголовному делу и попросила инициировать уголовное преследование в отношении одного из подозреваемых.

Как сообщил источник, в 2021 году суд Латвии причислил задержанных к категории подозреваемых в рамках текущего расследования, поместив обоих под стражу. По мнению латвийских спецслужб, задержанные приезжали в РФ, где вступали в контакт с сотрудниками российской военной разведки, уточнило агентство.