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В Латвии двух человек задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ

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Латвийская Служба военной разведки и безопасности и Служба государственной безопасности (СГБ) задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Об этом во вторник, 11 января, сообщило агентство LETA, ссылаясь на источник в СГБ.

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Задержанные являются фигурантами двух уголовных дел, говорится в сообщении.

СГБ страны направила прокуратуре Латвии 30 декабря 2021 года материалы по одному уголовному делу и попросила инициировать уголовное преследование в отношении одного из подозреваемых.

Как сообщил источник, в 2021 году суд Латвии причислил задержанных к категории подозреваемых в рамках текущего расследования, поместив обоих под стражу.

По мнению латвийских спецслужб, задержанные приезжали в РФ, где вступали в контакт с сотрудниками российской военной разведки.

Ранее, 16 декабря, министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило о задержании экс-сотрудника Пентагона Джейна Мюррея Роу по подозрению в попытке шпионажа в пользу России.

Джейн Роу, которому 63 года, около 40 лет работал в разных компаниях, сотрудничавших по контракту с американским минобороны, и имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США. Причем, по информации ФБР, сам Роу с Россией в контакты не вступал.

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