Экс-сотрудника Пентагона задержали за шпионаж в пользу РФ

Экс-сотрудника Пентагона Джейна Мюррея Роу арестовали по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщили в министерстве юстиции Соединенных Штатов в четверг, 16 декабря.

Джейн Роу, которому 63 года, около 40 лет работал в разных компаниях, сотрудничавших по контракту с американским минобороны, и имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.

Причем, по информации ФБР, сам Роу с Россией в контакты не вступал. Он попался в ходе подставной операции американских спецслужб и согласился сотрудничать с агентом ФБР, которого принял за «агента российских властей».

«После того как он совершил ряд нарушений безопасности и показал активную заинтересованность в событиях в России, в том числе и в вопросе о том, может ли он получить допуск к совершенно секретной информации от российского правительства, Роу идентифицировали как потенциальную угрозу и уволили из той оборонной фирмы, где он работал», — сообщили на сайте минюста США.

Затем ФБР провело операцию, чтобы спровоцировать Роу. В марте 2020 года агент ФБР, выдавший себя за россиянина, познакомился с ним, и на протяжении восьми месяцев они переписывались. Роу подтвердил «желание работать с российским правительством и обсудить свои знания в области секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США». В результате подставной агент смог получить от него секретную информацию о средствах радиоэлектронного подавления военных самолетов США.

Джейн Роу арестован и обвинен в попытке передачи информации о национальной обороне иностранным властям. Он предстанет перед судом уже 17 декабря, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

11 августа раскрыли личность задержанного в Германии подозреваемого в работе на российские спецслужбы британца. Им оказался работающий в британском посольстве 57-летний охранник Дэвид Смит. В его квартире обнаружили книги на русском языке, а также эмблему украинского спецподразделения «Беркут».

Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

Глава МИД Германии Хайко Маас 11 августа подчеркнул, что Берлин воспринимает серьезно сообщения о задержании британца. По его словам, министерство будет следить за расследованием Генпрокуратуры ФРГ и при необходимости будет его поддерживать.