В Москве вооруженный мужчина в платье ворвался в храм

В Москве мужчина, одетый в женское розовое платье, ворвался с двумя ножами в храм и напал на свечницу. Об этом сообщил 11 января источник «Известий».

Инцидент произошел 10 января в столичном районе Измайлово. По словам источника, мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, а также прощался с кошкой.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину и передали его в психиатрическую больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Похожий инцидент произошел 27 августа 2021 года в Ивановской области. Тогда на священника напала прихожанка, вооруженная ножом. Батюшка получил неопасные для жизни ранения.

31 октября 2021 года в Москве в туалете одного из храмов столицы неизвестный мужчина напал на священнослужителя. Защищаясь, батюшка произвел выстрел из сигнального пистолета. Нападавший еще некоторое время продолжал наносить удары, после чего скрылся с места происшествия.