Священнослужитель открыл стрельбу после нападения в храме в Москве

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины в храме на улице Генерала Белобородова. Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина устроил драку со священнослужителем в туалете храма. Однако батюшка дал отпор и достал сигнальный пистолет, произведя выстрел.

Несмотря на это, нарушитель снова набросился на своего оппонента и несколько раз ударил его, после чего попытался скрыться. Однако батюшка успел задержать автобус, в который сел нападавший.

К этому времени к месту происшествия уже направлялись сотрудники правоохранительных органов. Незнакомцу всё же удалось скрыться, он убежал в сторону кладбища.

В настоящий момент мужчину разыскивают полицейские.

Ранее, 8 декабря 2020 года, в Сергиево-Посадском городском округе возле храма в селе Константиново двое молодых людей напали на священника и угрожали ему убийством.

51-летний настоятель Сретенского храма в Сергиевом Посаде Михаил, выходя из церкви, услышал шумную музыку и нецензурную брань, после чего решил сделать молодым людям замечание. В ответ они заявили, что атеисты, и бросились на священника с кулаками, удары наносились даже пистолетом. Было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.