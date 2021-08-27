Прихожанка напала с ножом на священника в Ивановской области

Прихожанка напала с ножом на священника во время службы в Свято-Никольском соборе города Тейково в Ивановской области. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

«Сначала женщина сидела на ступенях храма, затем зашла внутрь и совершила нападение с ножом на священнослужителя. Он получил неопасные для жизни повреждения, у него резаная рана кисти и ссадина на шее», — рассказал он ТАСС.

Как сообщил Радостин, по факту произошедшего проводится проверка, с женщиной работают сотрудники полиции.

По его словам, женщина характеризуется «неадекватным поведением, ей слышались голоса, которые якобы приказали ей совершить нападение».

Ранее, 15 июня, в городе Волжский в ходе дорожного конфликта избили муфтия Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифаха Мохамада. По словам муфтия, он ехал на автомобиле и остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить пожилого мужчину. Вынужденный остановиться водитель разозлился, что не успел проехать и накинулся на муфтия, принявшись избивать его. У потерпевшего был сломан нос и зафиксировано сотрясение головного мозга.

В декабре 2020 года неизвестные проникли в дом настоятеля православного храма в Ленинградской области и избили священника. Злоумышленники надели на него наручники, отобрали телефон и ключи от сейфа и скрылись.