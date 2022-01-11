Прямой эфир
Общество
Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19
Авто
В Сети появилось видео с макетом электромобиля от «Алмаз-Антей»
Мир
Новый премьер Казахстана поговорил по телефону с Мишустиным
Общество
В России выявили 305 случаев «Омикрона» в 13 регионах страны
Общество
На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов
Общество
«Омикрон» выявили у женщины и полугодовалого ребенка в Ростове-на-Дону
Общество
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «Омикрона»
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Мир
Умер бронзовый призер Олимпиады-2012 в беге Деон Лендор
Культура
Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новым директором Московского театра сатиры назначен Петр Кравченко, на этом посту он сменил Магомеда Агаева. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в Instagram театра.

«Ни с топором, ни с шашкой я в Театр сатиры не приду»
Режиссер Сергей Газаров — о планах на совмещенное руководство, уроках Олега Табакова и звездах по найму

«11 января 2020 года начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора — Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности», — говорится в сообщении.

Худрук театра Сергей Газаров в беседе с «Известиями» отказался комментировать назначение.

«Я пока ничего не могу говорить об этом, поскольку пока это наше внутреннее дело. И когда мы сочтем это возможным — полноценно об этом заявить, мы сразу это сделаем», — сказал он, добавив, что прокомментировать ситуацию он сможет через несколько дней.

На сайте Театра сатиры говорится, что Кравченко работает в учреждении с 31 декабря 2021 года. До недавнего времени он занимал пост директора театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

28 декабря Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединили к Театру сатиры. Художественным руководителем объединения стал Газаров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022