Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко

Новым директором Московского театра сатиры назначен Петр Кравченко, на этом посту он сменил Магомеда Агаева. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в Instagram театра.

«11 января 2020 года начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора — Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности», — говорится в сообщении.

Худрук театра Сергей Газаров в беседе с «Известиями» отказался комментировать назначение.

«Я пока ничего не могу говорить об этом, поскольку пока это наше внутреннее дело. И когда мы сочтем это возможным — полноценно об этом заявить, мы сразу это сделаем», — сказал он, добавив, что прокомментировать ситуацию он сможет через несколько дней.

На сайте Театра сатиры говорится, что Кравченко работает в учреждении с 31 декабря 2021 года. До недавнего времени он занимал пост директора театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

28 декабря Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединили к Театру сатиры. Художественным руководителем объединения стал Газаров.