Прямой эфир
Общество
Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19
Авто
В Сети появилось видео с макетом электромобиля от «Алмаз-Антей»
Мир
Новый премьер Казахстана поговорил по телефону с Мишустиным
Общество
В России выявили 305 случаев «Омикрона» в 13 регионах страны
Общество
На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов
Общество
«Омикрон» выявили у женщины и полугодовалого ребенка в Ростове-на-Дону
Общество
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «Омикрона»
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Мир
Умер бронзовый призер Олимпиады-2012 в беге Деон Лендор
Культура
Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Милонов оценил идею Моргенштерна о создании собственного СМИ

Милонов предложил Моргенштерну выпускать стенгазету в исправительном лагере
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов готов поддержать идею рэпера Алишера Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере. Об этом парламентарий заявил во вторник, 11 января, комментируя заявление исполнителя о создании своего СМИ в тестовом режиме в Telegram.

«Наш герой родился раньше, чем все узнали Моргенштерна»
Режиссер Игорь Зайцев — о кастинге на Остапа Бендера, романах в кино и незаметных гениях

Накануне Моргенштерн, покинувший Россию в ноябре прошлого года, заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации на основе его Telegram-канала. Певец сообщил, что устал читать «однообразные, скучные, желтушные СМИ», передает НСН. Новое медиа, по словам музыканта, получило название «НЕ МОРГЕНШТЕРН», идет набор команды, сообщает телеканал «360». Станет ли издание получать официальную лицензию в Роскомнадзоре, исполнитель не уточнил.

По словам Милонова, невозможно заблокировать Telegram-канал, но надо заблокировать самого Моргенштерна.

«Всё, что он делал до Telegram-канала, давным-давно накопилось на уголовное преследование. Я бы поддержал идею СМИ, если бы Алишер вел стенгазету в исправительном лагере. Вот там это СМИ было бы нормальным. Называется — через исправление и покаяние путь к свободе и чистой совести», — сказал Милонов агентству городских новостей «Москва».

Также депутат заявил, что у журналистов, которые будут работать в проекте рэпера, в дальнейшем возникнут проблемы с трудоустройством.

Журналистам после его Telegram-канала придется мыться очень долго, чтобы их взяли в приличное СМИ работать», — заявил он.

Парламентарий добавил, что в Telegram много контента и СМИ Моргенштерна потеряется там.

«Моргенштерн окончательно там потеряется, потому что отвратительных каналов в Telegram очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше — никто его там замечать не будет», — заключил Милонов.

10 января управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил в беседе с «Известиями», что слова Моргенштерна о создании собственного СМИ могут быть пиар-ходом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022