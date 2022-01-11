Милонов оценил идею Моргенштерна о создании собственного СМИ

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов готов поддержать идею рэпера Алишера Моргенштерна создать собственное СМИ, но только в виде стенгазеты в исправительном лагере. Об этом парламентарий заявил во вторник, 11 января, комментируя заявление исполнителя о создании своего СМИ в тестовом режиме в Telegram.

Накануне Моргенштерн, покинувший Россию в ноябре прошлого года, заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации на основе его Telegram-канала. Певец сообщил, что устал читать «однообразные, скучные, желтушные СМИ», передает НСН. Новое медиа, по словам музыканта, получило название «НЕ МОРГЕНШТЕРН», идет набор команды, сообщает телеканал «360». Станет ли издание получать официальную лицензию в Роскомнадзоре, исполнитель не уточнил.

По словам Милонова, невозможно заблокировать Telegram-канал, но надо заблокировать самого Моргенштерна.

«Всё, что он делал до Telegram-канала, давным-давно накопилось на уголовное преследование. Я бы поддержал идею СМИ, если бы Алишер вел стенгазету в исправительном лагере. Вот там это СМИ было бы нормальным. Называется — через исправление и покаяние путь к свободе и чистой совести», — сказал Милонов агентству городских новостей «Москва».

Также депутат заявил, что у журналистов, которые будут работать в проекте рэпера, в дальнейшем возникнут проблемы с трудоустройством.

Журналистам после его Telegram-канала придется мыться очень долго, чтобы их взяли в приличное СМИ работать», — заявил он.

Парламентарий добавил, что в Telegram много контента и СМИ Моргенштерна потеряется там.

«Моргенштерн окончательно там потеряется, потому что отвратительных каналов в Telegram очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше — никто его там замечать не будет», — заключил Милонов.

10 января управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил в беседе с «Известиями», что слова Моргенштерна о создании собственного СМИ могут быть пиар-ходом.