Прямой эфир
Мир
В МИДе указали на неприемлемость попыток США и НАТО запугать РФ
Наука
Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории
Общество
В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян
Экономика
Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые за полгода
Мир
В ОПЗЖ призвали власти Украины прекратить репрессии против Медведчука
Мир
Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
Мир
Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января
Мир
Самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян
Общество
Около 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Наука
В Финляндии создали способную защитить от коронавируса молекулу

Эксперт назвал пиар-ходом слова Моргенштерна о создании собственного СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко 10 января в беседе с «Известиями» заявил, что слова рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) о создании собственного СМИ могут быть пиар-ходом.

«Наш герой родился раньше, чем все узнали Моргенштерна»
Режиссер Игорь Зайцев — о кастинге на Остапа Бендера, романах в кино и незаметных гениях

«Создание собственного СМИ может быть очередным пиар-ходом певца, который любит привлекать внимание к своей персоне и своему творчеству. Если же СМИ действительно будет создано, для полноценной работы его нужно будет официально зарегистрировать в государственных органах», — сказал эксперт.

Однако Самойленко напомнил, что сейчас у исполнителя есть сложности с законом, он находится за границей, и неизвестно, будет ли вообще в ближайшее время проведено оформление документов.

Что касается потенциальной аудитории, то у певца она есть, подчеркнул собеседник издания.

«Слушатели могут знакомится с новостями на сайте, но количество постоянных читателей будет зависеть от выбранного формата. Вряд ли слушатели будут интересоваться аналитическими материалами, но если новости будут поданы в аудио и видеоформатах, а также выгружаться в соцсети, это может привлечь молодежь. Что касается возможности формирования тренда, пока говорить о ней рано, исполнители будут следить за тем, будет ли успешен проект Моргенштерна», — сказал он.

Самойленко добавил, что любое СМИ требует больших финансовых вложений, первоклассного персонала и должно нравиться аудитории.

«Сейчас идея певца, скорее, носит единичный характер», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Моргенштерн, покинувший Россию в ноябре прошлого года, заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации. Певец сообщил, что устал читать «однообразные, скучные, желтушные СМИ».

Новое медиа, по словам музыканта, получило название «НЕ МОРГЕНШТЕРН», идет набор команды. Станет ли издание получать официальную лицензию в Роскомнадзоре, исполнитель не уточнил.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021