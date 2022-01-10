Эксперт назвал пиар-ходом слова Моргенштерна о создании собственного СМИ

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко 10 января в беседе с «Известиями» заявил, что слова рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) о создании собственного СМИ могут быть пиар-ходом.

«Создание собственного СМИ может быть очередным пиар-ходом певца, который любит привлекать внимание к своей персоне и своему творчеству. Если же СМИ действительно будет создано, для полноценной работы его нужно будет официально зарегистрировать в государственных органах», — сказал эксперт.

Однако Самойленко напомнил, что сейчас у исполнителя есть сложности с законом, он находится за границей, и неизвестно, будет ли вообще в ближайшее время проведено оформление документов.

Что касается потенциальной аудитории, то у певца она есть, подчеркнул собеседник издания.

«Слушатели могут знакомится с новостями на сайте, но количество постоянных читателей будет зависеть от выбранного формата. Вряд ли слушатели будут интересоваться аналитическими материалами, но если новости будут поданы в аудио и видеоформатах, а также выгружаться в соцсети, это может привлечь молодежь. Что касается возможности формирования тренда, пока говорить о ней рано, исполнители будут следить за тем, будет ли успешен проект Моргенштерна», — сказал он.

Самойленко добавил, что любое СМИ требует больших финансовых вложений, первоклассного персонала и должно нравиться аудитории.

«Сейчас идея певца, скорее, носит единичный характер», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Моргенштерн, покинувший Россию в ноябре прошлого года, заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации. Певец сообщил, что устал читать «однообразные, скучные, желтушные СМИ».

Новое медиа, по словам музыканта, получило название «НЕ МОРГЕНШТЕРН», идет набор команды. Станет ли издание получать официальную лицензию в Роскомнадзоре, исполнитель не уточнил.