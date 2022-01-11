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В ГД назвали нелепой угрозу евродепутата дать России «по яйцам»

Депутат Белик ответил на угрозу евродепутата Сикорского дать России «по яйцам»
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 11 января, прокомментировал «Известиям» заявление экс-министра иностранных дел Польши, а ныне евродепутата Радослава Сикорского, который пообещал, что Россия «получит по яйцам».

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Парламентарий назвал изречение польского политика невежеством с претензией на адекватность и отметил, что для человека, который в прошлом занимал такую высокую должность, а теперь является депутатом, оно просто недопустимо.

«Хотя, видимо, это и есть польская дипломатия во всей красе, всё говорит само за себя. Остается только гадать, что творится в головах польских политиков, позволяющих себе подобные высказывания, хотя в условиях русофобии, которая процветает в Польше, такое не удивляет», — подчеркнул он.

Белик добавил, что Варшава «преданно заглядывает в глаза США» и пытается быть угодной Штатам во всем, в том числе и в политической риторике. Мнение польских политиков, по его словам, никому не интересно, кроме них самих, а нелепые угрозы парламентарий рекомендовал им проецировать только на себя, так как России от них «ни холодно, ни жарко».

«Но при этом я бы посоветовал им изучать историю и в отношении нашей страны держать свои рты на замке, если умные мысли в их головы не приходят», — подчеркнул депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла угрозу Сикорского. Она отметила, что Россия – женского рода и польский политик, видимо, стал «жертвой концепции гендерного разнообразия».

Днем ранее Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал НАТО проектом по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского Договора (ОВД). Евродепутат, среди прочего, пообещал, что Россия «получит по яйцам».

Речь идет о словах Лаврова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 27 декабря, где он заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территории, «которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза».

Предположительно, Сикорский мог ознакомиться с высказыванием Лаврова, переведенным на английский язык. В нем для перевода слова «бесхозный» употребляется orphaned, означающее также «осиротевший».

10 января в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

В Кремле в свою очередь заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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