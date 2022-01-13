Психотерапевт перечислила первые признаки анорексии

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Виктория Колесникова рассказала «Известиям», какие признаки свидетельствуют о наличии анорексии.

Как пояснила специалист, нервная (психическая) анорексия — это заболевание, которое выражается в сознательном ограничении себя в еде с целью похудения, вследствие чего возникают вторичные расстройства в деятельности эндокринной системы и всего организма.

Заболевание делится на три этапа: сначала у пациента появляются мысли о своей непривлекательности, снижается настроение. Затем наступает период «активной коррекции излишней полноты», депрессивные переживания становятся менее выраженными, негативные мысли исчезают. Через полтора-два года после начала болезни и отсутствия лечения наступает третий этап: масса тела становится ниже исходной на 20–50%, физиологические процессы во всем организме нарушаются от недостатка необходимых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов), прекращаются месячные, истончаются мышцы, кожа шелушится и приобретает синюшный оттенок, кости и ногти становятся ломкими, появляется кариес, выпадают зубы, плохо работают желудок и сердце, появляется анемия.

Чаще всего болезнь возникает у девочек-подростков и молодых девушек, иногда может встречаться у лиц мужского пола в период пубертата или юношеском возрасте. У подростков при определенных условиях может возникать болезненная убежденность в собственной «излишней полноте», такие мысли могут носить навязчивый, сверхценный, иногда бредовой характер. Так может происходить переоценка своего физического облика, что приводит к возникновению желания похудеть.

«Некоторые пациенты не могут выдерживать голод, но хотят достичь желаемого снижения веса. В этом случае они прибегают к поглощению еды в больших количествах, а после каждого приема пищи вызывают искусственную рвоту. У части пациенток данный вид пищевого поведения может способствовать постепенному увеличению массы тела вместо уменьшения, что служит поводом для поиска новых средств борьбы с «лишним весом», — пояснила Колесникова.

При этом пациенты, как правило, стараются скрыть от окружающих людей, в том числе от родителей и врачей, мотивы такого поведения.

Для точного измерения соотношения массы тела к росту врач рекомендовала использовать индекс Кетле.

«Если ваша масса тела меньше по отношению к росту приблизительно в четыре раза, это говорит о патологии и необходимости обратиться к врачу», — подчеркнула психотерапевт.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста. По ее словам, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 — недостаточная масса тела.

Например, для человека ростом 170 см и вес более 73 кг будет считаться избыточным (ИМТ 25,3), а вес более 87 кг говорит о наличии ожирения первой степени (ИМТ 30,1).