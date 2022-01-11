Купелей на крещение в Оренбурге в этом году не будет

В этом году в Оренбурге решили не обустраивать купели на Крещение. Такая же ситуация была и годом ранее.

Причина отказа от массовых купаний — сложная эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то что заболевших коронавирусом стало меньше, в регионе много больных гриппом и ОРВИ, пишет ИА «Урал56.Ру».

В 2021 году в Оренбурге и Орске на Крещение не было традиционных купелей из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Действовали и другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

10 января в Оренбургской области выявили первый случай заболевания «Омикрон»-штамма COVID-19. Его привезла туристка, вернувшаяся из Египта. С 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников. Россиянка полностью вакцинировалась от коронавируса, в данный момент у нее нет клинических проявлений заболевания.