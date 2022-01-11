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Гарик Харламов попал в больницу

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Резидент Comedy Club Гарик Харламов попал в больницу. Об этом он написал в Instagram 11 января.

По словам юмориста, его положили под капельницу из-за высокой температуры.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут», — написал Харламов.

Он пожелал подписчикам не болеть. При этом причины госпитализации артист не уточнил.

Гарик Харламов — российский юморист, телеведущий, актер кино и телевидения, певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы «МАМИ» и «Не золотая молодежь».

Ранее во вторник сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она отметила, что приболела.

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