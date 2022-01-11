В России начали принимать заказы на новую версию хетчбэков Mini

Российские дилеры компании Mini начали принимать заказы на ограниченную серию хетчбэков Camden Edition, посвященную атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Цена модели составляет 2 млн 900 тыс. рублей. Об этом 11 января сообщает пресс-служба бренда.

Автомобили Mini Camden Edition доступны в двух вариантах окраски — Rooftop Grey и Island Blue. Тираж Mini Camden Edition для России ограничен 25 автомобилями каждого цвета. Модель получила боковые накладки кузова и накладки дверных порогов с эмблемой Camden, а также специальную надпись на поверхности передней панели.

Кроме того, Mini Camden Edition получил камеру заднего вида, ассистент вождения, ассистент парковки, панорамную стеклянную крышу, кожаные сиденья, а также 18-дюймовые колесные диски с шинами Run-Flat.

3 ноября сообщалось, что в 2023 году на европейском рынке будет представлено новое поколение трехдверного хетчбэка Mini.

Новый трехдверный Mini окажется результатом модернизации нынешней машины на платформе UKL, которая дебютировала еще в 2013 году. У модели уменьшен передний свес, изменены фары, появится полностью новый интерьер, однако шасси и конструкция кузова не изменятся.