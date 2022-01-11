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В России начали принимать заказы на новую версию хетчбэков Mini

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Российские дилеры компании Mini начали принимать заказы на ограниченную серию хетчбэков Camden Edition, посвященную атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Цена модели составляет 2 млн 900 тыс. рублей. Об этом 11 января сообщает пресс-служба бренда.

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Автомобили Mini Camden Edition доступны в двух вариантах окраски — Rooftop Grey и Island Blue. Тираж Mini Camden Edition для России ограничен 25 автомобилями каждого цвета. Модель получила боковые накладки кузова и накладки дверных порогов с эмблемой Camden, а также специальную надпись на поверхности передней панели.

Кроме того, Mini Camden Edition получил камеру заднего вида, ассистент вождения, ассистент парковки, панорамную стеклянную крышу, кожаные сиденья, а также 18-дюймовые колесные диски с шинами Run-Flat.

3 ноября сообщалось, что в 2023 году на европейском рынке будет представлено новое поколение трехдверного хетчбэка Mini.

Новый трехдверный Mini окажется результатом модернизации нынешней машины на платформе UKL, которая дебютировала еще в 2013 году. У модели уменьшен передний свес, изменены фары, появится полностью новый интерьер, однако шасси и конструкция кузова не изменятся.

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