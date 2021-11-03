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Новый хетчбэк Mini появится в 2023 году

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В 2023 году на европейском рынке будет представлено новое поколение трехдверного хетчбэка Mini. Об этом 3 ноября сообщает «Авторевю».

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Отмечается, что новый трехдверный Mini окажется результатом модернизации нынешней машины на платформе UKL, которая дебютировала еще в 2013 году. У модели уменьшен передний свес, изменены фары, появится полностью новый интерьер, однако шасси и конструкция кузова не изменятся.

Как и сейчас, в гамме будут бензиновые, дизельные и электрические версии.

15 июля сообщалось, что продажи полностью электрических моделей автомобилей Mini в России начнутся в 2022 году.

Электрическими флагманами бренда на глобальном рынке стали две модели — Mini Cooper SE и Mini Cooper SE Countryman All4. Первая оснащена силовой установкой мощностью 184 л.с. (крутящий момент 270 Нм) и способна на одной зарядке проехать от 203 до 234 км.

Вторая модель — Mini Cooper SE Countryman All4 — использует гибридную силовую установку суммарной мощностью 220 л.с. Подключаемый гибрид способен преодолевать до 59 км исключительно на электротяге.

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