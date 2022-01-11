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В Кремле рассказали о работе по индексации пенсий выше инфляции

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Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в стране не ниже уровня инфляции будет решена. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», - сказал представитель Кремля.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9 %. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7 %.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.

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