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Хирург назвал характерные для язвы желудка признаки

Хирург Нурписов рассказал, какие симптомы говорят о язве желудка
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Врач-хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Аглам Нурписов рассказал «Известиям», какие симптомы говорят о наличии язвы желудка.

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Специалист привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым болезнью страдают 5–10% населения планеты, однако она успешно лечится, главное — распознать язву вовремя.

Язвенная болезнь при отсутствии лечения чревата опасными для жизни осложнениями — повреждается слизистая оболочка желудка или двенадцатиперстной кишки — органа, расположенного непосредственно за желудком.

Чаще всего при язве возникает сильная боль в животе — обычно между приемами пищи или ночью. Боль может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, причем если что-то съесть, она затихает. Бывает, что у человека портится аппетит, снижается вес, возникает отрыжка, тошнота, рвота. Похожие симптомы характерны для многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Поэтому чтобы не пропустить серьезную патологию, необходимо при появлении даже незначительных жалоб немедленно обращаться к врачу.

Если случай не запущенный, в лечении предпочтение отдается медикаментозным способам лечения. Подбор лекарственных средств зависит от причины, вызвавшей заболевание. Назначаются антибиотики — для устранения хеликобактерной инфекции, а также антациды — препараты, подавляющие выработку кислоты в желудке. Нурписов рекомендовал придерживаться диеты, свести к минимуму употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, отказаться от курения.

При отсутствии лечения язвенная болезнь усиливается и могут возникнуть осложнения, самое опасное из которых — кровотечение и прободение язвы (появление отверстия в стенке желудка). В такой ситуации требуется экстренное хирургическое вмешательство — язва ушивается или удаляется, расширяется суженная пищеварительная трубка, останавливается кровотечение. Если вовремя не провести операцию, развивается перитонит, который приводит к летальному исходу.

Чтобы избежать язвы необходимо избегать «отягчающих обстоятельств», при которых болезнь развивается.

«Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкоголем. Питайтесь правильно — жирная, жареная, острая пища способствует повышенной выработке кислотности и, таким образом, может вызвать развитие патологии. Ведите здоровый образ жизни — соблюдайте режим, занимайтесь спортом, высыпайтесь. Старайтесь избегать эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций — как известно, у язвенной болезни часто бывают психологические корни», — подчеркнул хирург.

2 января врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала, что блюда с высоким содержанием жиров, быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки могут спровоцировать панкреатит. Среди симптомов воспаления поджелудочной железы специалист назвала тяжесть в животе, тошноту, нарушения стула, вздутие живота, боли в верхних отделах и правом подреберье.

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