Госпиталь в Сирии получил от ЦПВС лекарства и подарки для детей

Госпиталь крупнейшего в сирийской Латакии университета Тишрин получил от представителей российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР необходимые лекарства, игрушки и сладкие подарки для пациентов-детей.

В университете Тишрин обучается свыше 100 тыс. студентов, он является одним из крупнейших в Сирии. В его состав входит госпиталь, крупнейший в Латакии. Медицинское учреждение находится под санкциями США, и порой не хватает даже самых простых лекарств. Введенные ограничения в первую очередь бьют по больным детям.

На помощь больнице пришла российская гуманитарная миссия. По просьбе сирийских врачей, которые составили список необходимого, ЦПВС вместе с военными медиками привез большую партию лекарственных препаратов.

«В условиях пандемии в первую очередь передали большое количество антисептиков для борьбы с COVID-19: медицинских масок, бахил, халатов, самых необходимых средств. Помимо этого, был передан ряд других медикаментов, шприцы и так далее. Общий вес гуманитарной помощи 2 500 кг, это полный грузовой автомобиль», — пояснил представитель ЦПВС Владимир Морозов.

В педиатрическом отделении здесь лечатся около 100 детей. Для них российские военные привезли более 300 подарков. Таким образом, каждый ребенок получил по несколько подарков, среди которых мягкие игрушки, мячи, конструкторы, развивающие игры, сладости.

«Мы сейчас находимся в трудном состоянии, ситуация у нас очень трудная из-за западных санкций против нашей страны, у нас дефицит лекарств, дефицит аппаратов разных, ИВЛ, мониторов, дефицит анальгетиков, антисептиков, мы сегодня получаем от наших друзей из РФ большую, огромную помощь. Это символ дружбы между нашими двумя странами, Россия и Сирия, дай Бог, что дальше будет еще лучше», — отметил заведующий кафедрой педиатрии Одай Джони.

У больницы Тишрин давние связи с Россией. Сюда приезжала знаменитая Доктор Лиза (Елизавета Глинка). А ее последний благотворительный груз предназначался в том числе и для этого госпиталя.

В педиатрическом отделении детская игровая комната носит ее имя. Она служит для психологической разгрузки детей и регулярно пополняется новыми игрушками из России.

Ранее, 8 января, источник «Известий» сообщил, что в Сирии из-за американских санкций наблюдаются серьезные проблемы в фармацевтической отрасли. Работникам фабрик приходится вручную перебирать пластинки с препаратами и отсеивать брак, хотя до войны этим занимались роботы. Сложности также возникают с поставками сырья и техники.

В мае президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.