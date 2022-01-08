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В Сирии пожаловались на проблемы в фармацевтике из-за санкций США
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В Сирии пожаловались на проблемы в фармацевтике из-за санкций США

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В Сирии из-за американских санкций наблюдаются серьезные проблемы в фармацевтической отрасли. Об этом в субботу, 8 января, сообщает источник «Известий».

Работникам фабрик приходится вручную перебирать пластинки с препаратами и отсеивать брак, хотя до войны этим занимались роботы.

Сложности также возникают с поставками сырья и техники.

Как рассказал директор фармацевтической фабрики Фади Фанари, порой им не удается найти нужное сырье, поэтому иногда приходится ждать заказ до полугода. Если на производстве ломается техника, то из-за санкций невозможно купить запчасти напрямую.

Ранее, 7 декабря, Соединенные Штаты ввели санкции против ряда сирийских военных, в том числе связанных с разведкой. Тогда под санкции попали пять лиц.

По данным минфина США, они причастны к атакам с применением химического оружия. В результате подобных нападений против гражданских лиц пострадали сотни тысяч сирийцев. В этот день агентство SANA со ссылкой на источники заявило, что американские военные похитили несколько мирных жителей в ходе десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Отмечалось, что солдаты также разрушили несколько жилых домов.

В мае президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

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