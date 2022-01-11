CNN сообщил о тайной оборонной помощи США Украине на $200 млн

Администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере $200 млн. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

«Администрация Байдена негласно одобрила дополнительные $200 млн на оборонную помощь Украине», — написала журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд на своей странице в Twitter.

По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года.

8 января в Госдепе США заявили, что американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения, если ситуация на границе с Россией осложнится. За последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила $2,5 млрд.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2», и комплексный «пакет сдерживания России». Госсекретарь подтвердил готовность Вашингтона и дальше «конкретными действиями укреплять безопасность» Киева.

31 декабря президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине.