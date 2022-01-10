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США на переговорах предложили РФ идеи по укреплению безопасности

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Американская делегация на переговорах США и России в Женеве выдвинула несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил в ходе брифинга представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

«Соединенные Штаты выступили с несколькими идеями по двусторонним мерам, которые могут предпринять США и Россия», отметил он.

Кроме того, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США не намерены начинать обсуждать с РФ ограничения на членство в НАТО.

«Некоторые из этих (российских. — Ред.) предложений мы даже не будем начинать обсуждать. Мы не будем закрывать дверь для членства в НАТО, это всегда было одним из главных принципов альянса», — заявил Прайс.

Дипломат также заметил: Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни состоятся новые контакты с Москвой, однако информации о формате переговоров пока нет.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

В тот же день первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман сообщила, что генсека НАТО Йенса Столтенберга проинформируют 11 января об итогах переговоров с представителями России по стратегической стабильности. Она добавила, что эти встречи пройдут в преддверии Совета Россия–НАТО в среду, на котором Шерман будет возглавлять американскую делегацию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности заявил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он также подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 декабря отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы.

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