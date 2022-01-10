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США проинформируют генсека НАТО об итогах переговоров с РФ 11 января

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Генсека НАТО Йенса Столтенберга проинформируют во вторник, 11 января, об итогах переговоров с представителями России по стратегической стабильности. Об этом рассказала первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в понедельник, 10 января.

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«Завтра очень рано утром я поеду в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и проинформировать Североатлантический совет. Я также вновь встречусь с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и проинформирую комитет ЕС по политике и безопасности», — сказала Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам переговоров, ее слова передает UrduPoint.

Она добавила: эти встречи пройдут в преддверии Совета Россия–НАТО в среду, на котором она будет возглавлять делегацию.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Ранее Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

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