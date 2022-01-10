Эксперт дал советы по покупке биткоина на фоне падения его стоимости

Биткоин с ноября находится в понижательном тренде, так что текущее движение попросту является его логичным продолжением. Так новость о падении стоимости криптовалюты, которая накануне впервые с августа 2021 года опустилась ниже уровня в $40, прокомментировал «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По его словам, ситуация для покупателей биткоина складывается плохо: котировки нацелены на уровень в $30 тыс.

«Стоит понимать, что поиск новостных причин на криптовалютном рынке — это пустая трата времени, так как здесь присутствует лишь спрос и предложение, а это находит отображение только в ценовом графике. Более того, рынок манипулятивен как из-за размеров, так и из-за отсутствия должного уровня регулирования», — заявил эксперт.

Хомский отметил, что ориентация на раздуваемые инфоповоды может привести лишь к негативным последствиям.

«В качестве примера можно привести расхайпленный запуск [в США] биткоин-ETF (биржевого инвестиционного фонда. — Ред.), после которого и началось падение на рынке. Не помогло и «самое масштабное обновление сети» с 2017 года — Taproot», — напомнил он.

Покупку на подобных падениях цены эксперт сравнил с ловлей падающих ножей.

«Для дальнейшего движения вверх котировкам необходимо исполнить цены внизу, а это уход ниже сентябрьских отметок, откуда началось осеннее восхождение цены», — пояснил Хомский.

Ранее в этот день стоимость биткоина впервые с августа 2021 году опустилась ниже уровня в $40 тыс. Криптовалюта в ходе торговой сессии потеряла 3,93% и опустилась до $39,92 тыс.

До этого, 20 декабря, Хомский рассказал «Известиям», что инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем 2-3 года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура.

Начинающим инвесторам Хомский посоветовал начать с уже «устоявшихся криптовалют, приобретая их долями от имеющегося капитала по мере снижения котировок». Только после получения практического опыта следует приступать к более рисковым спекуляциям, заключил специалист.