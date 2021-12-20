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Эксперт рассказал об удачном времени для инвестирования в крипторынок

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Инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем два-три года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура. Об этом заявил «Известиям» Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, в понедельник, 20 декабря.

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Ранее в этот же день глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил на парламентских слушаниях в Госдуме, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей.

Хомский призвал к соблюдению осторожности, так как «под прикрытием криптовалют» создаются различные пирамиды, не имеющие отношения к цифровым активам, например Finiko. Однако, чтобы не попасть на уловку мошенников, в большинстве случаев достаточно потратить немного времени в Google, отметил он. Он добавил, что нужно пользоваться услугами крупных посредников, которым «нет смысла обманывать людей и лишать себя таким образом источника поступления доходов».

Чтобы избежать претензий со стороны регуляторов, такие «мастодонты индустрии», как Binance, Coinbase, FTX, мониторят проекты и допускают для торговли только те, которые не вызывают вопросов, рассказал глава инвестдепартамента ICB Fund. В остальном это, по его словам, абсолютно те же инвестиционные инструменты и в их отношении работают те же правила, что и, например, по акциям: необходимо соблюдать базовые правила риск-менеджмента, не приобретать активы на максимальных ценовых отметках, не направлять на покупки последние/кредитные деньги.

Хомский рассказал, что сейчас биткоин торгуется на 30% ниже своих рекордных отметок ноября, так что имеет смыл купить эту криптовалюту на небольшую сумму с прицелом на долгий срок. Начинающим инвесторам он советует начать с уже «устоявшихся криптовалют, приобретая их долями от имеющегося капитала по мере снижения котировок». Только после получения практического опыта следует приступать к более рисковым спекуляциям, заключил специалист.

Грайр Саркисян, руководитель управления разработки индексной компании «Бета ФТ», отвечая на вопрос «Известий» о том, не поздно ли инвестировать в криптоактивы, отметил, что о том, что в них поздно вкладываться, «говорили всегда — и в 2015, и в 2017, и 2021 годах, но факт в том, что, несмотря на негативные прогнозы, они продолжают расти».

Он напомнил, что в мае этого года правительство Китая «взялось за криптовалюту и таким образом обрушило курс многих криптовалют», что неудивительно, ведь «в КНР добывается 2/3 всех биткоинов и негативный информационный фон потенциально сказывается отрицательно на криптоактивах». По его словам, это «очень рискованные инструменты с огромной волатильностью», которые потенциально могут дать «хорошие дивиденды» своим держателям.

Саркисян подчеркнул, что риск государственного регулирования, взломов бирж и кошельков делают криптовалюту «слишком рискованным активов», поэтому было бы безопаснее вкладываться в крупные компании, которые связаны с крипторынком. Таким образом потенциальный инвестор оградит себя от высокого риска инвестирования в крипту и получит доходность в случае положительного движения, заключил он.

В начале сентября в Кремле отметили, что Россия не готова к признанию биткоина, поскольку для этого нет повода. Там подчеркнули, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, можно обменивать один вид такой валюты на другой. При этом запрещается использовать их как средство платежа.

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