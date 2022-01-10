Нарколог оценил идею ввести обязательное тестирование на наркотики в школах

Инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова ввести обязательное тестирование школьников на наркотики требует глубокого обсуждения с привлечением специалистов разных направлений. Такое мнение высказал в понедельник, 10 января, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«С одной стороны, сейчас это добровольная процедура и она оставляет часть учеников без внимания. У нас нет информации по употреблению психоактивных веществ или она приходит к нам не достаточно своевременно. С другой стороны, мне кажется, здесь будет очень большое сопротивление со стороны правозащитников и юристов — насколько эта мера вообще конституционна и имеем ли мы право сделать такое тестирование принудительным?» — цитирует врача-нарколога НСН.

Он допустил, что эту процедуру сделают обязательной и тестирование что-то покажет. Однако вопрос в том, есть ли в стране система помощи для подростков с зависимостями или с какими-то психическим нарушениями. По словам эксперта, надо, чтобы не получилось так, что всем желающим не смогут предоставить квалифицированную помощь, а только дадут почву для какого-то троллинга и гнобления такого ребенка.

Также специалист напомнил, говоря о методиках выявления наркотических и психотропных компонентов в организме человека, что не любой тест может дать качественный результат.

«А всем проводить сложные и дорогостоящие анализы — я сомневаюсь, что на это есть возможность. Плюс психоактивные вещества меняются с сумасшедшей скоростью и обновляются каждый год», — подчеркнул Исаев.

По мнению эксперта, выход из ситуации находится в кардинальном улучшении работы школьных психологов, а также в повышении уровня их квалификации.

«Очень мало школ, где есть сильные психологи, которые могут и тесты психологические проводить, и выявления какие-то осуществлять, и потом программы поддержки предлагать», — сказал Исаев.

Он добавил, что в последние годы в России увеличивается доступность наркотических и психотропных препаратов, что приводит к росту употребляющих именно в подростковом возрасте. Исаев привел статистику МВД, в. соответствии с которой ежегодно зависимыми признаются сотни тысяч граждан. Средний возраст большинства – 20–39 лет.

За последние 10 лет в стране наблюдается тенденция к омоложению наркоманов. За этот период число взрослых, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ), увеличилось в 8 раз, число подростков в 18 раз, а детей почти в 24 раза. Наркологи оценивают средний возраст начала приема ПАВ в 12–13 лет.

Ранее в этот день замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в начале весенней сессии в Госдуме обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учеников на наркотики и психические отклонения, сообщает телеканал «360».

По мнению Милонова, подобные тестирования позволят избежать случаев насилия в образовательных учреждениях. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день родители учащихся имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики. Депутат полагает, что таким образом родители пытаются скрыть возможную проблему, так как не в состоянии самостоятельно справиться с ней, пишет «Москва 24».

В 2019 году Министерство просвещения России предложило проверять школьников на употребление наркотических и психотропных веществ с 13 лет.