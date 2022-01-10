Свыше 100 человек заболели гриппом в Иркутской области

За первую неделю 2022 года в Иркутской области выявлено больше 3,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Грипп лабораторно подтвержден у 33 взрослых и 68 детей.

По данным Роспотребнадзора, во всех возрастных группах отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 76%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Прививки против гриппа сделали 35,8% жителей Приангарья. Специалисты напоминают, что при первых признаках простудного заболевания необходимо обращаться к врачу.

По данным на конец 2021 года, в России от гриппа привили почти 45% населения, что позволило погасить волну заболеваемости.