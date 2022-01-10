Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России в 2021 году

Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование и составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 10 января в редакцию «Известий», первое место в списке занял Hyundai Santa Fe. На его долю приходится 12% всех страховых случаев. Вторую строчку с результатом 11% занимает Mitsubishi Outlander.

На третьем месте находится Kia Rio с показателем 10%. Кроме того, в первую пятерку вошли еще два представителя марки Kia — Sportage (8%) и Sorento (7%). Это объясняется массовым спросом россиян на автомобили марки.

В топ-10 самых популярных у угонщиков в 2021 году автомобилей также вошли Hyundai Tucson (5%), Toyota Camry (5%), Volkswagen Polo (5%), Toyota RAV4 (4%) и Toyota Land Cruiser Prado (2%).

23 августа российская Госавтоинспекция дала советы по защите автомобиля от угона.

Так, покидая автомобиль, нельзя оставлять ключ в замке зажигания, а окна, двери, багажник или капот держать открытыми. Помимо этого специалисты не рекомендуют давать ключи от машины малознакомым людям, даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.