В ГИБДД дали советы по защите автомобиля от угона

В целях предотвращения краж и угонов автомобилей водители должны внимательно следить за ключами от транспортных средств и соблюдать ряд простых правил. Их перечень опубликован на сайте Госавтоинспекции 23 августа.

Покидая автомобиль, нельзя оставлять ключ в замке зажигания, а окна, двери, багажник или капот держать открытыми, напомнили в ГИБДД. Помимо этого, специалисты не рекомендуют давать ключи от машины малознакомым людям, даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.

В салоне не рекомендуется оставлять на видном месте сумки и другие вещи, а документы, деньги и ценности лучше всегда носить с собой, говорится в списке правил.

Кроме того, в ГИБДД советуют парковать автомобиль так, чтобы он находился на виду, избегать парковки в темных местах или воспользоваться ближайшей охраняемой автостоянкой.

Предупредить кражу автомобиля могут помочь и механические, электронные и электромеханические противоугонные устройства. Однако в Госавтоинспекции предостерегли автовладельцев от хранения на одной связке ключей зажигания, брелоков противоугонных сигнализаций, меток иммобилайзера и ключей механических блокираторов.

Водителям также предложено нанести дополнительную маркировку на основных агрегатах и механизмах автомобиля в местах, известных только владельцу.

Если автомобиль останавливают на улице незнакомые люди, водителей призвали не выключать зажигание и не отпирать дверей, отмечается в сообщении. Диалог при этом рекомендуют вести через приоткрытое окно, а при малейшем подозрении на нападение уезжать.

«Если вы решились подвести кого-то незнакомого, желательно, чтобы пассажир был один и он должен сесть на переднее сиденье», — добавили в ГИБДД.

28 июля сообщалось, что «АльфаСтрахование» и «Цезарь Сателлит» составили список самых угоняемых автомобилей массового сегмента в России по итогам первого полугодия 2021 года.

Первое место в рейтинге заняла модель Hyundai Santa Fe. Частота угонов этой машины составила 13,1%. Второе место занял кроссовер Mitsubishi Outlander с показателем 12,1%. На третьем месте находится модель Kia Rio — 10,1%. Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%).