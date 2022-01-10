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Инфляция на Украине составила 10% за 2021 год

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На Украине инфляция на потребительском рынке достигла 10% за прошлый год. Об этом сообщает украинская Государственная служба статистики.

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При этом уровень инфляции в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года составил 0,6%, передает RT.

«Базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,4%, за год в целом — 7,9%», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 декабря, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна находится по уровню ВВП после Молдавии. Она также отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая, по ее словам, непосильна для людей.

23 ноября эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил о неплатежеспособности Украины. Он отметил, что число желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году — до 3,8% с 4%. Отмечалось, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут сдерживать темпы восстановления экономики в следующем году.

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