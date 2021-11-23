Эксперт заявил о неплатежеспособности Украины

Украина не может рассчитываться по внешним государственным долгам. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд. <…> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — приводит его слова «Голос.ua».

Эксперт отметил, что количество желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

«Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», — заключил Степанюк.

7 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в стране совокупный государственный долг превышает $90 млрд и кабмин работает над его реструктуризацией. Он подчеркнул, что, согласно принятой стратегии, правительство собирается увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в тот же день уточнил, что Украине, заявившей о государственном долге выше $90 млрд, придется его выплачивать, скорее всего, повышая налоги. Однако для того чтобы повысить налоги, нужно либо увеличивать экономический рост страны, либо напрямую повышать налоги и гасить госдолг.

18 октября Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения о пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить $700 млн. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что МВФ утвердит новые условия программы.

В 2020 году Украина и МВФ подписали меморандум, в котором говорилось о полуторагодовой программе резервного кредита на сумму $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш — $2,1 млрд. Оставшуюся сумму предполагалось перечислить в четыре выплаты, ориентировочно по $700 млн каждая. Однако, когда в МВФ заработал механизм быстрого финансирования в связи с коронавирусом и страны экстренно запросили помощь, Украина очередного транша не получила. Причиной этого стало невыполнение страной требований фонда.